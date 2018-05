Finissage con rinfresco alla mostra Ssak Story

E' in programma un piccolo rinfresco venerdì 11 maggio alle ore 18:00 a Magazzeno Art Gallery, in via Magazzini posteriori a Ravenna, per celebrare la fine della personale di Monika Grycko intitolata "Ssak Story" e curata da Chiara Fuschini.

La mostra è incentrata sulle ultime opere della Grycko, artista di Varsavia e residente a Faenza, in particolare sculture eseguite prevalentemente in ceramica e dipinti ad olio.

"Stilisticamente la scultura bianca di Monika - afferma la curatrice - riporta a momenti storici della cultura artistica classica, ma in lei ci sono idee e finalità espressive diverse, combinazioni premeditate nell’inconscio, dove si materializzano figure inquietanti che turbano l’anima e di cui si vuole liberare. In questa mostra Monika espone scimmie, in sculture e dipinti e ci porta a considerare l’uomo-scimmia che è in noi. Nella psicologia è un prepotente dominatore, un essere mostruoso in cui nessuno vorrebbe riconoscersi ma col quale tutti temono di avere qualcosa in comune."