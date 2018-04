Fiori e ceramiche per un centro storico ricco di bellezza

La primavera si accende nel centro storico di Faenza. È in arrivo “Faenza c’entro in fiore”, la seconda edizione della mostra mercato dedicata al giardinaggio che si terrà, in piazza del Popolo, con alcune installazioni in piazza della Libertà, nelle giornate di sabato 28 aprile dalle 17 alle 20, domenica 29 e lunedì 30 aprile dalle 10 alle 19.

“L’evento - ha dichiarato Antonio Bandini, assessore all’Ambiente del Comune di Faenza - con lo scopo di elevare l’attrattività del centro storico, individua tutte le caratteristiche per raccontare il territorio, con la mostra mercato dedicata ai fiori e al giardinaggio, l’eccellenza dell’Istituto Persolino di cui ricordiamo il magnifico roseto, la visibilità offerta alle ceramiche faentine, lo sposalizio perfetto con il Green Go Bus che è un mezzo che suggerisce un diverso stile di vita attento all’ambiente. Una carta d’identità unica per questa città, una tre giorni sul tema dell’amore per la natura e la bellezza”.

La manifestazione prenderà il via sabato 28 aprile alle 17 con l’anteprima degli allestimenti floreali di vivaisti del territorio, esposizione e vendita di piante e fiori da interno, da giardino e per l’orto, arredi e complementi da esterno, artigianato artistico, prodotti naturali e del benessere. Saranno presenti circa 70 espositori e molti negozi osserveranno apertura straordinaria domenica 29 aprile, per una bella passeggiata in centro storico.

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Erbacci, sarà possibile raggiungere il C’entro in fiore con il Green-Go Bus, il servizio innovativo di minibus elettrico, che effettuerà servizio anche domenica 29 dalle 10 alle 19, sempre gratuitamente e in modo ecologico (info su orari e fermate: www.greengobus.com).

Oltre alla ricca mostra mercato, verrà allestita una mostra di ceramiche faentine, in collaborazione con l’Ente Ceramica Faenza, presso i locali della Pro loco - Iat (Voltone Molinella, 2) che, per l’occasione, osserverà l’apertura straordinaria domenica mattina 29 aprile dalle 9.30 alle 12.30, e presso alcune vetrine dei negozi di Piazza del Popolo. Espongono: Monica Ortelli presso Bag Shop, Paola Laghi presso Divarese calzature, Ivana Anconelli presso Bruno Liverani Donna, Vassura Susanna presso Sabbioni Profumi, Mirta Morigi presso Saviotti Pellicceria, Ceramiche Lega presso Farmacia Sansoni, inoltre altre opere di Studio Casa Laboratorio di Maurizio Russo, Ceramica Gatti, Manifatture Sottosasso, Liliana Ricciardelli, Studio Leoni Arte, saranno esposte presso lo IAT.

Faenza C’entro in fiore è un progetto del Consorzio Faenza C’entro, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza, in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna, Confartigianato e con il contributo di La Bcc - Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di commercio di Ravenna. Hanno collaborato inoltre la Pro loco di Faenza e l’Ente ceramica Faenza. Si ringrazia per i mezzi messi a disposizione a sicurezza del centro la Cooperativa Facchini Faenza.

Per ulteriori informazioni, contattare il Consorzio Faenza C’entro al numero 0546 061945, email info@faenzacentro.it, oppure consultare la pagina Facebook “Faenza C’entro” o il sito www.faenzacentro.it.