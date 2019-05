Un viaggio festoso tra i tesori della natura romagnola, torna "Un Fiume di genti"

A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per condividere una giornata all’aria aperta scoprendo i tesori e i ritmi della natura di un paesaggio affascinante. Domenica 9 giugno si rinnova l’appuntamento con “Un Fiume di Genti”, escursione non competitiva lungo il fiume Lamone che parte da Faenza per arrivare a Marina Romea.

La quarta edizione della manifestazione tra storia e natura lungo la pianura ravennate attraversata dal Lamone sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si può percorrere in diversi modi e mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema della “partenza alla francese”. Chi si mette in marcia di buon mattino, chi parte in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono diversi, unico invece è il punto di destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, dove il “fiume di genti” arriva a fine mattinata per condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada e far festa insieme.

A un primo gruppo di podisti e ciclisti che parte alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza, infatti, se ne aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi, Bagnacavallo, Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. Le partenze dai vari punti sono programmate in modo che l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo per un evento all’insegna della condivisione. Il “traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti c'è un buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si può rilassare tutti insieme con pratiche di stretching guidato.

C'è anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con prodotti tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.

E’ possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria.

Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico. Per informazioni: info@stradadellaromagna.it - 3392747317.