Un flash mob in piazza per chi ama leggere

Un flash mob a conclusione de “Il maggio dei libri”. Venerdì 31 maggio alle 10.30 tutte le scuole sono invitate in piazza del Popolo per un momento di condivisione sotto lo slogan “Ci piace leggere” per chiudere insieme il calendario degli eventi realizzati nel mese di maggio a sostegno della lettura, come Scrittura Festival e i festeggiamenti per i 20 anni del programma Nati per Leggere.

L'idea di portare in piazza giovani lettori e lettrici nasce da un percorso che negli anni l'Istituzione Biblioteca Classense ha costruito con le scuole del territorio di ogni ordine e grado, attraverso la realizzazione di tantissime occasioni di incontro fra bambini, bambine, insegnanti, lettura e libri. Ogni partecipante al flash mob arriverà con il proprio libro preferito e con una citazione tratta dal libro da donare. Sarà un’invasione pacifica di bambine, bambini, ragazze ragazzi e insegnanti, ma aperta a tutti coloro che amano leggere.

Sono a disposizione delle cornici per i selfie “facce da libro” con cui è possibile fotografarsi in compagnia del proprio libro del cuore e sarà possibile condivide sui social l’evento con gli hashtag #readmore #cipiaceleggere #leggiAmo.

Read more è un'idea semplice: venti minuti a scuola, tutti i giorni, dedicati alla lettura libera e "senza doveri", per far prendere la piacevole abitudine di leggere anche a chi non ce l'ha. Leggere diventa con Read more una pratica quotidiana che permette di sviluppare un diverso rapporto con la parola scritta.