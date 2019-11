Flavio Pagano presenta "Oltre l’alzheimer. L’arte del Caregiving"

“Vita, semplicemente, è tutto ciò di cui ci prendiamo cura. Che si tratti di un mobile da restaurare, di un amore, di un progetto di lavoro, non ha importanza. Il significato non cambia”. È questo il messaggio di Oltre l’alzheimer. L’arte del Caregiving, il nuovo libro di Flavio Pagano che sarà presentato venerdì 8 novembre alle 18 nella Sala Muratori della Biblioteca Classense, via Baccarini n. 5.

Inserito nel programma annuale degli “Incontro Letterari” del Centro Relazioni Culturali del Comune, il volume raccoglie le testimonianze di numerosi professionisti e familiari che ogni giorno affrontano il dramma della malattia di Alzheimer e dell’assistenza a pazienti, mariti, mogli e genitori colpiti da questa patologia devastante, diffusa a livello globale.

Flavio Pagano - giornalista, scrittore, autore di varie pubblicazioni sull’argomento - racconta la vita quotidiana di coloro che si prendono cura e assistono i loro congiunti malati, declinando il concetto di cura da tutti i punti di vista per cercare di rendere migliore e più facile la qualità della vita delle persone con la demenza e delle loro famiglie.

“Ma la cosa più importante è sempre la fiducia nella vita – dice Pagano –. La vita siamo noi e l’amore di chi cura un proprio caro, un amico, una persona vicina o un perfetto sconosciuto è l’unica espressione assoluta del mistero dell’esistenza. L’unico gesto, il curare, nel senso più quotidiano e semplice della parola, capace di dare davvero un senso alla vita e dunque a noi stessi”.

Oltre all’autore interverranno Barbara Barzanti, presidente dell’Associazione Alzheimer Ravenna, Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e presidente dell’Associazione Italiana di psicogeriatria e Giorgio Maria Cicognani, medico geriatra Ausl Romagna, ospedale di Faenza, Centro disturbi cognitivi e demenze.