Flavio Pagano racconta uno struggente "Infinito presente"

Venerdì 4 maggio alle 18 è ospite del Centro Relazioni Culturali il giornalista Flavio Pagano che presenta Infinito presente.

Il diario struggente di una donna che scopre di essere malata di Alzheimer. Dal panico iniziale quando diventa consapevole della malattia fino alla progressiva confusione tra pensieri e ricordi perduti. Il figlio, man mano che lei si aggrava, le sta vicino e comprende, leggendo quegli appunti che mescolano realtà e immaginazione, a volte in maniera inquietante e inestricabile, che cosa significhi perdersi senza ritorno. Quando lei non è più in grado di continuare, lui decide di sostituirla, portando avanti quel diario, e raccontando anche il suo dolore di figlio e l'amore che lo tiene unito alla madre fino alla fine.

Flavio Pagano, scrittore e giornalista, è editorialista del Corriere del Mezzogiorno e opinionista di Donna Moderna. Tra i suoi libri, Ragazzi ubriachi (Manifesto, 2011), Premio Elsa Morante, Perdutamente (Giunti, 2013), Premio Un libro per il cinema, I tre giorni della Famiglia Cardillo (Piemme, 2014) e Senza paura (Giunti, 2015), Premio Selezione Bancarella Sport. Come giornalista ha ricevuto il Premio città di Furore e il Premio Conoscere per Informare.