Folk e country acustico con Ryley Walker

Giovedì 6 febbraio, 21.30, il Bronson di Madonna dell'albero ospita il live acustico di Ryley Walker.

Uno dei nomi di punta del cantautorato contemporaneo americano torna in Italia e questa volta in un tour solo in acustico. Ryley Walker incarna come pochi il gusto folk e country americano degli anni ’60 e ’70. Nel suo stile tanti i rimandi a grandi nomi come Tim Buckley, Nick Drake, John Martyn, Bert Jansch e Van Morrison.

A febbraio 2020 Ryley Walker parte per il tour europeo di “An Evening With Ryley Walker” e giungerà in Italia per suonare i suoi capolavori in acustico, accompagnato esclusivamente dalla sua chitarra.

Ryley Walker è considerato uno dei nomi di punta del cantautorato americano contemporaneo. Originario dell’Illinois ma musicalmente cresciuto a Chicago, sa “suonare l’America” e, nonostante vengano fatti continuamente (e facilmente) parallelismi con i più grandi mostri sacri della tradizione musicale a stelle e strisce (ricordiamo tra tutti John Martyn, Nick Drake, Tim Buckley, Van Morrison, Bert Jansch) non è possibile ascoltare un solo brano senza individuare almeno due o tre generi, influenze o suggestioni che vanno a fondersi meravigliosamente tra loro. La ricercatezza compositiva di Ryley Walker viene spesso (e frettolosamente) descritta come “cantautorato folk-rock” di derivazione anni ’70 e ’80, ma a un ascolto più attento ed erudito non sfuggirà la presenza di elementi free jazz, blues e country, l’onnipresente psichedelia e, specialmente se oltre agli album consideriamo la dimensione del live, la pregevole componente di improvvisazione, a

testimonianza del gran numero di influenze stilistiche dalla difficile mappatura.

Biglietti: 15 euro.