Fra bolle e burattini. Un mix di comicità, fantasia e stupore

La rassegna Burattini alla Riscossa approda anche quest'anno nel centro cittadino, per il primo di tre appuntamenti nell'ambito di Ravenna Bella di Sera.

Lunedì 15 luglio infatti alle ore 21:15 è Piazza Unità d'Italia ad ospitare un evento speciale, ovvero l'unica tappa stagionale in Romagna del Circo Tre Dita: uno spettacolo storico nel panorama del teatro di figura nazionale, e che a trent'anni dal debutto ritorna in scena con un cast rinnovato, che vede il burattinaio bellunese Paolo Rech al fianco dello storico interprete Alberto de Bastiani.

L'appuntamento successivo è in programma per martedì 16 luglio, presso il Finisterre Beach di Marina di Ravenna, dove alle 21:15 andrà in scena lo spettacolo Il Sogno, di Gambeinspalla Teatro. Giovedì 18 si proseguirà poi all'Arena Estiva di Valtorto con i burattini di Paolo Papparotto, interprete di Arlecchino e la Strega Rosegaramarri.

Venerdì 19 si va alle ore 21:15 al Coya Beach di Casalborsetti con Le vie del tesoro. Uno spettacolo imprevedibile, un percorso a ostacoli tra sorprese e gag mozzafiato verso un tesoro in un lontano castello. Una grande mappa di un viaggio da percorrere insieme.

La settimana si chiude domenica 21 luglio alle ore 17:30 al Bagno Tre Pini di Punta Marina con Leo Magic Show. Uno spettacolo di magia comica ricco di trucchi emozionanti e battute fulminanti, fuori dagli schemi convenzionali, con un taglio inconsueto e di grande impatto. L’interprete, Luca Rosetti, è un poliedrico fantasista che ad ogni replica dello spettacolo stupisce il pubblico con il suo talento ed il suo amplissimo repertorio di magia, illusionismo ed arte di strada, il tutto in un mix di comicità e stupore.

Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età, e l'ingresso è sempre gratuito.