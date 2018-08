Fra calcio e ping pong: arriva il torneo di Teqball

Il Teqball è la grande novità dell’estate del Fantini Club di Cervia. Perfetto mix fra calcio e ping pong, il teqball è una disciplina dall'alto tasso di spettacolarità in cui tecnica e atletismo sono gli elementi chiave del gioco. Uno sport che sta facendo impazzire il mondo, e che ha già conquistato grandi campioni di calcio come Ronaldinho, Neymar Jr, Carles Puyol, Luis Figo, Nuno Gomes, Christian Karembeu e molti altri.

Il 4 e 5 agosto Fantini Club ospita il 1° Campionato Italiano di Teqball - Trofeo Fantini Club. Si gioca in due contro due con un normale pallone da calcio, su un tavolo ricurvo studiato appositamente in modo da avere la superficie ideale per misurare le proprie abilità calcistiche e di affinarle. Le regole sono molto semplici: lo scopo del gioco è mandare il pallone oltre la rete, nel campo dell’avversario, palleggiando fino a tre volte con qualsiasi parte del corpo (escluse le mani e mai due volte di seguito con la stessa).

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli interessati (la quota di iscrizione è di 20 euro ed include la canotta da gioco dell’evento).