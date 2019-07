“Frammenti dell’orizzonte”, la personale del pittore marchigiano Leonardo Serafini

Continuano senza interruzioni gli incontri d’arte alla Galleria d’arte interna al Terme Beach Resort di Punta Marina, curati dall’art director Andrea Petralia.

Da lunedì 1 luglio fino al 31 luglio, è in programma la mostra “Frammenti dell’orizzonte”, una personale del pittore marchigiano Leonardo Serafini.

Serafini, maceratese di Corridonia, autodidatta, realizza “città oniriche”, come le ha definite il critico Loredana Finicelli: “skilines dinamici, mossi e fluttuanti, oppure trasparenti come nebbia ed evanescenti come l’aria”; per questo, l’autore è “unico nel definire al città e il suo profilo con la forza viva dell’immaginazione e, poi, con la stessa, identica, forza, farla deflagrare su se stessa”.

Alle 18 di lunedì 1 luglio è previsto il vernissage, con sapori marchigiani.

La mostra resterà aperta tutti i giorni 24 ore su 24.