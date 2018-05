Il Frogstock 2018 annuncia i primi ospiti: arrivano gli Zen Circus

Dopo il successo del tour indoor e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma, gli Zen Circus annunciano le prime date del loro tour estivo per presentare l’ultimo album “Il fuoco in una stanza”: tra queste anche una tappa a Riolo Terme per il Frogstock 2018, dove si esibiranno il 23 agosto. Il Festival di Riolo ha anche già annunciato la presenza, per il 24 agosto, di Mezzosangue, rapper romano.

Il nuovo album della band pisana, composta da Andrea Appino (voce, chitarra e armonica), Karim Qqru (batteria) e Massimiliano "Ufo" Schiavelli (basso), è uscito lo scorso 2 marzo per Woodworm Label e La Tempesta e nella settimana di uscita è entrato direttamente al settimo posto nella classifica dei dischi e al primo posto dei vinili più venduti in Italia.