Niente Frogstock nel 2020: il festival di Riolo rimanda l'appuntamento al prossimo anno

Con grandissimo rammarico lo staff di Frogstock ha deciso di annullare l’edizione 2020 del Festival a causa del Covid-19. "Le tutele per la salute imposte dal Governo per le manifestazioni musicali non permetterebbero di vivere appieno l’esperienza di Frogstock: abbracciarsi, conoscere persone nuove, ballare, divertirsi e stare insieme", commentano gli organizzatori.



"Siamo molto dispiaciuti di causare a tutti voi un vuoto incolmabile per questa estate 2020 che non vedrà nascere questa nuova edizione del Festival - continuano - Tutto lo staff lascia un pezzo di cuore al Parco fluviale di Riolo Terme consapevole, però, di tornare più forte di prima l’anno prossimo, con tanta buona musica e tanta voglia di lavorare tutti insieme per creare quell’atmosfera meravigliosa che ogni anno ci avvolge".

Le tradizionali quattro serate del Frogstock significheranno una perdita importante per i tanti appassionati di musica gli organizzatori del festival sono convinti che questa decisione serva a tutelare tutte le persone che avrebbero partecipato.