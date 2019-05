Anteprima d'estate con il funk dei Lehmanns Brothers

Domenica 19 maggio Spiagge Soul Festival organizza un'emozionante anteprima della rassegna 2019 in compagnia dei Lehmanns Brothers al Bagno Kuta di Punta Marina. Ore 18.00.

I Lehmanns Brothers sono la funk band europea del momento, vincitori del contest live “Shure Call for Legends”, hanno avuto la possibilità di esibirsi al Montreaux Jazz Festival in Svizzera questa estate. Sono solo ventenni ma hanno già avuto l’onore di aprire concerti di Fred Wesley, Maceo Parker e Wu-Tang Clan. Utilizzano sottili melodie jazz e funk degli anni ’70 aggiungendo un tocco di hip-hop e di neo-soul. La loro musica è influenzata in particolare da James Brown, Jamiroquai, The Roots e da A Tribe Called Quest, per un’atmosfera di festa tutta da ballare.