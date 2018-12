Funky Party, street artist, tombolone: tanti spettacoli per Natale nel centro di Cervia

Il centro storico di Cervia è immerso in un’atmosfera di grande magia creata dalle luminarie, dal percorso dei Tontutt, la casa di Babbo Natale, il giardino degli Elfi, i giardini d’inverno, la pista del ghiaccio sotto il grande albero di natale. In piazzetta Pisacane musica dal vivo, spettacoli e aperitivi.

Tutti i giorni si possono visitare la Casa di Babbo Natale e il Parco degli Elfi che fanno la gioia dei più piccoli. In Piazza Garibaldi vicino al Parco degli Elfi Happy Bubbles organizza truccabimbi e sculture di palloncini dalle 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 19. 00.

Sempre dedicati ai bambini in Piazza Pisacane dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 i laboratori di pittura su legno a cura di LAB.ELE e le letture a cura di Bubusettete presso la casetta dei laboratori. Sul palco di Piazza Garibaldi la Elfo Dance e sulla piazza il trenino di Natale

Sabato 22 dicembre in piazza Garibaldi l’ animazione sul palco parte alle ore 16.00 con lo spettacolo di marionette della compagnia “All’Incirco”: uno spettacolo adatto a tutte le età intitolato Storie appese a un Filo. Sarà replicato in piazza Pisacane alle 17.15. Il pomeriggio continua alle 17.00 con Live music sotto l’albero in compagnia del Duo Nicola & Cacciaguerra dove Nicola Rosafio, che ha cantato al famoso programma “Amici”, verrà accompagnato dalla magica chitarra di Corrado Cacciaguerra per un concerto davvero speciale.

Alle 18.00 Live music sotto l’albero continua con Polverelli Band. Leonardo Polverelli, cantante, corista, batterista, compositore, arrangiatore, e paroliere è detentore del Guinness World Record per la Maratona di Canto(Karaoke) più lunga del mondo (101 ore, 59 minuti e 15 secondi)

La giornata si chiude con Funky Party che partirà alle 21.00 sulla pista del ghiaccio: una bellissima festa a tema natalizio con animazione e dj set funky per una serata indimenticabile.

Domenica 23 dicembre alle 16.30 in sala Rubicone lettura della Favola di Natale di Guareschi accompagnata dalla musica del maestro Coppola a cura di Associazione Menocchio.

Alle 16.30 in piazza Garibaldi arriva il Cabaret di Circo di Natale a cura della A.S.D. Art&strada. Uno spettacolo con giocolieri acrobati e verticalità in una performance davvero unica. Alle 17.30 Live music sotto l’albero con La Volta Buona, gruppo che propone un vasto repertorio di successi internazionali del rock e del folk, arrangiati in modo originale e riproposti al pubblico in chiave acustica. Una interpretazione personalizzata di vari brani conosciuti.

Lunedì 24 dicembre si pattina sulla pista in attesa della tradizionale Tombola di Natale che si terrà dalle 21.00 in piazza Garibaldi. Per festeggiare un brindisi in allegria ascoltando le cante romagnole.

Martedì 25 dicembre, giorno di Natale arriva in piazza Garibaldi il Circo Fuego di Natale alle 16.30 con lo spettacolo di giocolieri acrobati,fuoco e verticalità a cura della A.S.D. Art&strada e Ass. Raggio di Sole di Forlì. Alle 17.30 Live music sotto l’albero con Raffaele Band. Chitarrista e cantautore Raffaele propone rock music

Mercoledì 26 dicembre si parte al mattino alle 11.00 con il trofeo di Santo Stefano “Rinaldo Giani” di canoa cross, che parte davanti al magazzino del sale. Alle 15.00 MUSA, il museo del sale propone C’era una volta un cristallo di sale, visita guidata a misura di bambino organizzata da Cervia Turismo (prenotazioni 0544 974400).

Alle 16.30 in piazza Garibaldi si torna un po’ tutti bambini con LA PIGNATTA!!! Al centro della piazza vi aspetta infatti una Pignatta gigante con tantissime sorprese.

Alle 17.00 spettacolo di giocoleria e humor con MISTER Sascha e alle 18.00 Live music sotto l’albero di Natale con Etilisti Noti trio acustico forlivese composto da Annalisa Licata (voce), Arlo Zenzani (violino) e Filippo Barucci (chitarra acustica). Il repertorio è vario con influenze italiane, da Fabrizio De Andrè ai Modena City Ramblers, ma anche d'oltreoceano che spaziano da Johnny Cash, alle irresistibili melodie Irlandesi. Alle 21.00 al teatro “Walter Chiari” il Concerto di Natale della grande Orchestra Città di Cervia in collaborazione con la scuola di musica “G. Rossini”