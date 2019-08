Spettacolo nel cielo: dove vedere i fuochi d'artificio di Ferragosto

Arriva Ferragosto e, come vuole la tradizione romagnola, sulle spiagge si celebra questa festività con i fuochi d'artificio.

Per chi proprio non sa resistere alle luci e ai botti, ecco dove godersi gli spettacoli pirotecnici in onore del Ferragosto 2019.

Mercoledì 14, la vigilia di Ferragosto, il cielo si illumina a Punta Marina con i fuochi d'artificio che partono alle 23.00.

A Marina di Ravenna invecei fuochi artificiali si possono ammirare il giorno dell'Assunzione (15 agosto) dalle 23.45 nella zona del faro.