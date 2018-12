Fuoco, luci e musica in piazza San Francesco con le Fontane Danzanti

Domenica 23 dicembre, alle ore 18:30, nuovo appuntamento al Villaggio di Natale di Advs in Piazza San Francesco a Ravenna.

Quest’anno Piazza San Francesco sarà illuminata dallo spettacolo mozzafiato delle fontane piro-danzanti, una performance di fuoco, luci, musica e acqua che ha già incantato i ravennati negli scorsi anni e che avrà come sfondo la magnifica basilica di San Francesco.

Il Villaggio di Natale dei donatori di sangue è presente tutti i giorni in Piazza San Francesco con vin brulè, thè caldo, panettone, dolci, palloncini per i più piccoli e tanta musica. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue, un gesto salvavita che porta via solo poco tempo ma che può salvare tantissime vite.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 30 dicembre alla stessa ora.