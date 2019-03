Sfila ancora il Carnevale: tornano i carri e le maschere

Sabato 30 marzo dalle 14 carri, gruppi in maschera a piedi e in bicicletta e la musica della banda del buonumore "Come eravamo Valle Senio" tornano protagonisti del Carnevale dei ragazzi nel centro storico di Fusignano.

La festa è a ingresso libero. Il Carnevale è organizzato dalla parrocchia San Giovanni Battista, con il patrocinio del Comune di Fusignano e la collaborazione della Pro Loco e delle associazioni di volontariato.