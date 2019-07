Si cena in piazza con piatti di qualità e musica

Lunedì 8 luglio, la piazza Corelli di Fusignano si trasforma di nuovo in un grande ristorante all’aperto, dove i ristoratori fusignanesi propongo le loro specialità. L’apprezzamento e la partecipazione alla cena di piazza ogni anno è testimoniata dai tanti buongustai che accorrono in massa da tutta la Romagna per cenare nella suggestiva location. "Lo scorso anno, ad esempio – spiega Carlo Sante Venturi - a fine serata si è registrato il tutto esaurito: un risultato importante e di soddisfazione che testimonia la capacità di attrazione del nostro paese".

L’apertura degli stand gastronomici dei ristoratori fusignanesi, organizzati anche per l’asporto, con proposte di qualità che lasciano solo l’imbarazzo della scelta è prevista alle ore 18,30 circa. Si potrà scegliere il proprio menù tra le numerose proposte del Bar Caio, Bar Sofia, Cantina Randi, Gastronomia Da Andrea, La Dispensa del Buongustaio, La Forchetta, La Voglia Matta, L’O Osteria. Alcuni esempi: crostini con formaggio e tartufo; lasagna con tartufo; uova strapazzate con tartufo; paella; insalata di mare; fritto; lasagne al forno; cannelloni in besciamella bianca con ripieno di ricotta, spinaci, parmigiano; rigatoni Pastificio Mancini con ragu di sgombro, datteri, capperi, olive taggiasche e basilico; cartoccio trasparente di filetti di sgombro alla contadina, patate, cipolla, pomini.

La piazza viene allestita con oltre 30 grandi tavoli per un totale di non meno di 250 comodi posti a tavole, e 150 sedie fronte palco per assistere allo spettacolo gratuito. Quest’anno infatti la formula della “Cena in Piazza” si è rinnovata ed arricchita di uno spettacolo musicale. Dalle ore 20 circa, sul palco si esibirà la band HBH, composta da sei artisti che proporranno dal vivo gli evergreen degli anni 60, 70, 80, 90.

“L’evento si inserisce nei lunedì del centro storico a Fusignano – ricorda il vice sindaco Lorenza Pirazzoli - che dal 24 giugno al 15 luglio hanno previsto quattro serate per ritrovarsi e vivere la propria città attraverso musica, intrattenimenti, gastronomia, oltre ai tradizionali mercatini estivi di artigianato artistico, collezionismo e curiosità. Inoltre, in tutte le serate è possibile fare shopping anche nei negozi del centro, aperti per l’occasione. Lunedì prossimo, 15 luglio è previsto il concerto rock dei White Flies”.

“L’unione delle forze della rete d’imprese – conclude Celso Montanari al timone dell’associazione Fusignano è Più – assieme a quelle di Pro Loco ed Auser, con il patrocinio del Comune di Fusignano, ha permesso dapprima di realizzare ed ora di consolidare un evento capace di attrarre interesse anche oltre i nostri confini. In quest’ottica, la capacità di fare rete tra le associazioni, ha giocato e giocherà in futuro un ruolo importante”.