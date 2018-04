Fusignano's got talent: cantanti, ballerini, maghi e fachiri si sfidano

Venerdì 13 aprile alle 20.45 l’associazione “Il giardino di Lorenzo” presenta la finale di Fusignano's got talent. Lo show di esibizionisti più o meno improvvisati si tiene al Teatro Moderno di Fusignano, in corso Emaldi 32.

In gara nella finalissima ci sono 25 concorrenti, provenienti anche da Venezia, Senigallia e Reggio Emilia. Cantanti, ballerini, maghi, fachiri, contorsionisti e imitatori si sfidano a colpi di talento fino all’ultima risata.

Il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino alla quinta elementare. Le prevendite sono disponibili presso Plansider (via Meucci 17, Lugo), Pc Quality (via Foro Boario 36/3, Lugo), Lavanderia Tiziana (via Battisti 14, Fusignano) e parrucchiera L'angelo dei tuoi capelli (via Buozzi 13, Fusignano).

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Fusignano.