Fusion e jazz elettrico si mescolano nei New Magazine

Mercoledì 10 gennaio, la stagione dello Zingarò Jazz Club di Faenza riparte con il concerto dei New Magazine. La formazione è composta da Basilio Dalmonte alle tastiere, Daniele Corraro ai sassofoni, Mirko Guerra alla chitarra, Niko Rivola al basso elettrico e Fabio Sartoni alla batteria. La serata è ad ingresso libero con inizio alle 22.

I New Magazine nascono dalla decennale collaborazione di Basilio Dalmonte e Niko Rivola ed esplorano con passione e intensità la fusion e il jazz elettrico. La formazione unisce una spiccata propensione melodica all'estro dei suoi componenti, senza rinnegare l'ispirazione a gruppi come Weather Report, Pat Metheny o Yellowjackets nella scrittura dei propri brani originali.

La stagione dello Zingarò Jazz Club di Faenza prosegue, mercoledì 17 gennaio 2018, con il concerto di Jano: il quintetto formato da Emiliano D'Auria al pianoforte e all'elettronica, Alessia Martegiani alla voce, Gianluca Caporale ai sassofoni, Maurizio Rolli al basso elettrico e Alex Paolini alla batteria presenterà il suo nuovo disco, The Space Between Things, pubblicato per Via Veneto Jazz.

Lo Zingarò Jazz Club è a Faenza in Via Campidori, 11.