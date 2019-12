Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero in scena con l'esilarante commedia "Alle 5 da me"

Al Teatro comunale di Russi giovedì 12 dicembre, alle 20.45, arriva "Alle 5 da me" con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, l'esilarante commedia di Pierre Chesnot con le musiche originali della Banda Osiris.

Alle cinque da me racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis, che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, e Ugo Dighero, che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta a essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso a ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. Alle cinque da me è una macchina del divertimento, che conquista il pubblico scena dopo scena, regalando un finale a sorpresa, del tutto inaspettato.