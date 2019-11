Galla & Teo torna al Rasi con “Meccanismo di difesa”

L’associazione culturale Galla & Teo torna in scena al Teatro Rasi, a circa un mese di distanza dalla replica di “L’uomo che non riusciva a sorridere”, questa volta è un altro gruppo di giovani e giovanissimi attori a calcare il palcoscenico, con lo spettacolo “Meccanismo di difesa”, scritto e diretto da Marco Montanari e Silvia Rossetti, con la collaborazione di Enrico Brusi.

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 novembre, alle ore 21, nel teatro di via di Roma, 39.

“Meccanismo di difesa” è una riflessione intensa e oggettiva sul tema dell’odio e della violenza. Non si sa bene come, non si sa bene perché, ma nel paese in cui è ambientato c’è tanta nebbia. Una nebbia spessa e fitta, che non se ne va da mesi. I cittadini sono esausti per i disagi e gli incidenti che crea, il sindaco non sa come risolvere la situazione: tutti, però, guardano dalla parte sbagliata. Mentre la soluzione è pura e terrena, come la natura umana.

Galla & Teo nasce a Ravenna nel 2002: il suo impegno consiste proprio nel coordinamento di laboratori teatrali rivolti a bambini, adolescenti e adulti. La maggior parte dei tutor proviene da un percorso interno all’associazione stessa: questa affezione ha permesso di stabilire un’importante continuità tra il passato e il presente di questi laboratori, senza precludere l’ingresso a nuovi aspiranti appassionati, grandi e piccoli.

Interpreti: Alice Ansani, Chiara Ansani, Francesco Maria Arevalos, Nicolas Bartolomei, Sara Bertozzi, Lucrezia Bon, Giacomo Cottinelli, Carlotta Girardi, Pietro Mengozzi, Amelia Natali, Mattia Spignoli.

Biglietti: 6 euro.