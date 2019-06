Gara di accelerazione all'aeroclub, la sfida sul quarto di miglio

La scuderia Sadurano Motor Sport, in collaborazione con Abarth Club Romagna, sono pronti a dare il via a due giornate infuocate e cariche di adrenalina.



Il 6 e 7luglio, presso l'Aeroclub Francesco Baracca di Lugo, si disputa una vera e propria gara di accelerazione sul quarto di miglio (402,33 metri) dove si sfideranno tra loro auto appositamente preparate per questa affascinante disciplina.



Sul sito internet di Sadurano è possibile scaricare i moduli d'iscrizione ed il programma delle due giornate nelle quali saranno effettuate prove libere, qualifiche, semifinali, finali e l'evento sarà aperto ad ogni tipo di vettura e livello tecnico.



Le gare di accelerazione, generalmente note con la denominazione specifica "drag racing", non sono una semplice accelerata in un tratto di rettilineo, ma una disciplina dove tutto si gioca in pochissimi secondi; fondamentale è l'equilibrio tra riflessi alla partenza, dettata dal famoso semaforo "christmas tree", e la gestione della potenza della propria vettura.



Cinque le categorie di gara in lotta ovvero, A3/A2/A1/A0/Pro ET suddivise in base all'indice di velocità dove i piloti si daranno battaglia : dai 14,00 secondi per la piu' lenta (A3) fino ai 9,00 secondi per la piu' veloce (Pro ET).

Il vincitore sarà determinato sommando il tempo di reazione alla partenza (Reaction Time) al tempo di percorrenza (Elapsed Time), da cui verrà detratto il tempo dichiarato in classe (Dial-In).

Il risultato rappresenta la penalità della manche ed il vincitore sarà il conduttore che avrà penalità minore.



Non meno importante sarà la possibilità di partecipare ed iscriversi alla categoria P.A. (Primo Approccio) ovvero, effettuare lanci liberi fuori gara con la propria auto di tutti i giorni e provare l'emozione e l'adrenalina del drag

racing sul quarto di miglio.



L'iscrizione ai PA è possibile effettuarla anche il giorno dell'evento in Aeroporto e per poter partecipare serve una qualsiasi tessera ACI, in corso di validità, casco omologato ed abbigliamento integrale (pantaloni/jeans lunghi -

maglia a maniche lunghe - scarpe chiuse)

In caso non si possieda una tessera Aci la si potrà richiedere direttamente in campo gara.



Per qualsiasi informazione : www.saduranomotorsport.com