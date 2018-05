Torna la goliardica gara: a Cotignola c'è la sfida tra le "formula uno" a pedali

Sabato a Cotignola tornano le Vap, le divertenti vetture a pedali che si contenderanno il XIII gran premio internazionale Cotignola-Europa. La goliardica manifestazione, che cade a ridosso della Giornata dell’Europa, vuole favorire la creazione di legami tra ragazzi di nazionalità diverse, equipaggi provenienti da diverse parti di Italia, Francia e Repubblica Ceca. Segavecchia, Eagle, Bestiale e Lunatica sono i curiosi nomi dei quattro equipaggi organizzati dai ragazzi della scuola media "Luigi Varoli" di Cotignola.

Il ritrovo è in piazza Vittorio Emanuele II alle 14.30; qui gli equipaggi eseguiranno la coreografia di presentazione, dopodiché raggiungeranno in parata il circuito protetto al parco Pertini, accompagnati dal Moving Infobus di Radio Sonora, per dare il via alla gara, in programma alle 16.45. Alle 19 le premiazioni: la classifica sarà data per il 50% dalla velocità, calcolata sul numero di giri percorsi in 100 minuti, e per il restante 50% dal look, cioè dall’idea che ha ispirato la forma dell’auto, da come la carrozzeria è stata realizzata, dai costumi dei quattro piloti e dall’animazione del team prima della gara.

Al Pertini sarà inoltre allestito un punto di raccolta di scarpe da ginnastica usate, nell'ambito del progetto "Le tue scarpe al centro", che ha lo scopo di riciclare la gomma per produrre una pavimentazione antitrauma per un'area gioco che sarà donata al Comune di Amandola, colpito dal sisma del 2016. La manifestazione è organizzata dal Comune di Cotignola, con la collaborazione di numerose associazioni e dell'istituto comprensivo “Don Stefano Casadio”. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 908871, email cultura@comune.cotignola.ra.it.