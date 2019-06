Arte e musica a Marinara con il Garage Sale d'estate

Venerdì 21 giugno, dalle ore 19 alle 24, il Garage Sale sbarca al Porto Turistico di Marina di Ravenna con una serie di appuntamenti all’insegna della musica e dello shopping alternativo. Ospiti live della prima serata i Free Dogs.

Marinara viene trasformata in un “temporary shop” in cui perdersi tra hand-made, vintage e selezioni second-hand, ma anche lasciarsi incuriosire e coinvolgere dallo shopping e dalla ricerca. Una serata all'insegna della contemporaneità, dove arte, musica, fotografia, design, moda e vintage si muovono simultaneamente, per vivere lo spazio come momento di incontro e di sperimentazione, cercando di andare incontro alle grandi capitali europee, dove all’interno di uno stesso spazio si propongono vari momenti ricreativi (performance, installazioni, laboratori, live).

Ingresso libero.