Garage, surf e rock con gli Harvey Rushmore & the Octopus

Giovedì 10 ottobre gli Harvey Rushmore & the Octopus arrivano in concerto al Bronson Cafè di Madonna dell'albero. Inizio ore 21.

Harvey Rushmore & the Octopus suonano tra garage, surf e rock: sono un’avventura audiovisiva, un romanzo a puntate distorto pieno di scene di nudo e disperate lotte da bar a tarda notte. Tutto e tanto, nella white room del Bronson Cafè.

C'è di tutto in Harvey Rushmore & the Octopus, quello che l'arte underground degli anni '60 e '70 aveva da offrire. Stanno preservando il rock'n'roll dalla sua auto-castrazione, con un seducente mix di garage, surf, psichedelia e kraut rock. Ti faranno sudare, ballare e ti lasceranno senza fiato, pieno di desiderio.

Harvey Rushmore & The Octopus hanno due album all’attivo, “The Night” (2017) e “Futureman” (2018), usciti entrambi con la label indipendente svizzera A tree in a field records, specializzata in pubblicazioni in vinile.

Ingresso libero.