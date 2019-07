Emozioni, spettacoli e risate in città con il Garden Circus

Sabato 6 e domenica 7 luglio l'allegria e i colori che contraddistinguono il mondo circense arrivano nel centro di Ravenna con la seconda edizione di Garden Circus.

Ai Giardini Speyer arrivano due giornate di laboratori creativi per bambini e adulti, spettacoli, interviste, artisti, buon cibo, buona birra, buona musica, relax nel salotto "an plain air", mani, intrecci di idee e azioni, balle e piscina di paglia, giochi di circo, tenda delle mamme-spazio coccole e tante altre sorprese.

Garden Circus è un piccolo festival di Circo Contemporaneo inteso non solo come proposta di intrattenimento per la cittadinanza, ma anche come una festa popolare di espressioni artistiche e culturali come non si è mai visto a Ravenna.

"Il nostro obiettivo anche quest'anno - affermano gli organizzatori è trasformare questo angolo di città in un luogo di cultura, apertura, inclusione sociale, condivisione e possibilità per tutte le persone di beneficiare del verde della città e del valore dell'arte, grazie all’energia travolgente, conviviale e storicamente popolare che il Circo di Strada genera".

Il programma

Sabato

11.00 parata per le strade del centro con La Bandina e performance degli artisti (in Piazza del Popolo)

17.00 laboratorio di Piccolo Circo

18.30 inaugurazione Garden Circus

19.30 appuntamento con l'artista

21.00 teatro circo funambolico con Jorik

Domenica

17.00 laboratorio Caval Giullare

18.30 musica con La Bandina

19.30 appuntamento con l'artista

21.00 teatro circo acrobatico con il Duo Papie