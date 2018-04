Gare di mountain bike ed escursioni con il Trofeo Borsetti

Le associazioni dilettantistiche Cicloclub Estense e Polisportiva Stella Rossa presentano, in occasione del 112° anniversario di Borsetti, il Trofeo Borsetti mediofondo delle pinete in bike: gara di mountain bike per categorie ed escursione non competitiva, prova del SuperPrestigio 2018 e prova Challenger escursionistica 2018.

L’appuntamento è per sabato 14 aprile. Il ritrovo è alle 11.30 a Casal Borsetti, in Viale al Mare, nel piazzale del San Marino Cafè. A partire dalle 14.00 tutte le partenze competitive, scaglionate per categoria, a seguire l’escursione non competitiva.

Il percorso è un circuito sterrato, in linea, della lunghezza di circa 48 km, nelle pinete di Casal Borsetti, con arrivo in piazza Marradi. A metà e fine percorso saranno presenti due punti di ristoro gestiti dai volontari Auser.

La quota d’iscrizione è di 15 Euro per la gara competitiva, di 6 Euro per gli escursionisti tesserati e 10 euro per gli escursionisti non tesserati, comprendenti ristoro a metà percorso e pasta party a fine manifestazione. Al pasta party potranno partecipare anche familiari, appassionati, accompagnatori, amici e chiunque sia presente alla manifestazione, versando una quota di 6 Euro.