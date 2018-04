Gare tra moto d'epoca e abbigliamento vintage per una festa d'altri tempi

Torna un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati di motociclismo, che ogni anno attira migliaia di curiosi: domenica 15 aprile 2018 si tiene l’undicesima edizione del “Circuito di San Pietro in Trento” dedicato alle moto d'epoca costruite prima del 1930, nell'omonimo paese a pochi chilometri da Ravenna. Alla manifestazione turistica culturale, organizzata da Crame a calendario Asi, sono attesi oltre cento partecipanti provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero con mezzi storici, abbigliamento “vintage” e tanta voglia di divertirsi.

Le moto, preziosissimi pezzi da collezione, rimangono esposte per tutto il giorno nelle adiacenze del circolo Arci di via Taverna 140 a disposizione dei visitatori e dei curiosi, mentre alle 11:00 e alle 15:00 si tengono le “corse” fra le strade del paese, chiuse al traffico per l'occasione.