Piatti romagnoli e divertimento alla Festa della Segavecchia

La tradizione è di nuovo protagonista a Cotignola con la Festa della Segavecchia. Giunta all'edizione numero 568, dal 28 al 31 marzo il centro di Cotignola torna a ospitare un evento pieno di folklore, cultura e divertimento.

La Segavecchia rappresenta le brutture stagionali o di altre natura che ci affliggono; la sua morte coincide quindi con una sorta di liberazione e di speranza in un domani migliore.

Quattro giornate di eventi musicali e culturali animano il paese e un ricco menù integralmente prodotto in casa dai volontari aspetta allo stand gastronomico allestito in piazza, con primi piatti fatti a mano, come cappelletti al ragù, una vasta scelta di carni dal castrato allo stufato di pecora con patate, bruschette, piadina e pizza fritta, il tutto annaffiato da ottimo vino locale.

Il consueto rogo della vecchia, si tiene l’ultima sera (31 marzo) alle 17.30.