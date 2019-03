Ricette gourmet, degustazioni, concerti e cucina regionale in centro con Bell'Italia

Mercoledì 27 marzo Bell’Italia compie la sua quarta tappa del 2019 a Ravenna: un viaggio iniziato nel 2006 alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia. Un percorso sensoriale accolto per la quarta volta nel cuore di Ravenna.

Da mercoledì 27 a domenica 31 marzo Piazza del Popolo e Piazza Kennedy ospitano un “unico, grande salone del gusto”. Attraverso, degustazioni, mostre mercato e spettacoli alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro alimentare italiana e non solo.

In Piazza Kennedy, in questa nuova edizione, viene proposta una cucina tipica regionale: La Sicilia, con innumerevoli prelibatezze il tutto accompagnato da oltre 20 birre artigianali, spettacoli, dj set e concerti tutte le sere dalle 21 in poi in collaborazione con il locale “Fellini Scalino Cinque”.

Negli oltre venti stand si possono trovare i prodotti tipici: dallo speck tirolese al pecorino sardo, dai cannoli siciliani alla piadina romagnola, dal lardo di colonnata al tartufo d’alba. “Bell’Italia”, infatti, è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali dedicata a tutti i golosi e agli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento sono gli stessi espositori che trasformeranno il centro di Ravenna in un “Gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

La filosofia dell’evento è quella di unire la qualità dei prodotti con la tradizione culinaria delle nostre terre e le novità del mercato; un’occasione per degustare e acquistare prodotti alimentari di qualità.

Eventi dal mercoledì alla domenica

Ricette da Gourmet: uno chef offre una lezione speciale e una ricetta che eseguirà nel laboratorio, il tutto accompagnato dalla spiegazione di provenienza, tipicità e qualità dell’alimento; in questa edizione viene ospitato lo chef Gianluca Martelli.

Degustazioni itineranti

In Piazza Kennedy eventi di animazione dalle 21 in poi:

giovedì 28 concerto con DON JOHN - Trio cover elettro acustico a 360 gradi;

venerdì 29 Dj set GOLDENDEEP: dalle ore 19:00 con Ebro Carlucci, Aldino Carly;

sabato 30 concerto con BANANA BOAT feat: MARCO BENNY PRETOLANI - soul, reggae, calypso, blues primitivo e spirituals.