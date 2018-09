Gastronomia locale, camminate e balli country alla Festa del Volontariato

Domenica 16 settembre ritorna la “Festa del Volontariato delle Ville Unite” che si terrà a Santo Stefano, nel Centro sportivo in via Don Nicola Silvagni.

Dopo il grande successo riscosso nelle passate edizioni, si ripete la giornata intesa a dar voce e a far conoscere le numerose realtà associative delle Ville Unite, con appuntamenti dedicati a grandi e piccini in programma per tutta la giornata.

Ricchissimo il cartellone, che prende il via alle 9.30 con la “Camminata della solidarietà” che attraverserà le belle campagne ravennati. Dalle 10.30 manifestazioni e attività sportive di basket, calcio, karate, pallavolo, rugby e scherma.

Alle 11 intervento e saluto delle autorità territoriali e dalle 12 apertura dello stand gastronomico con il menù della tradizionale cucina locale.

La giornata proseguirà poi con uno spettacolo di ballo e sfilata di moda, il triangolare di calcio a 5 con i ragazzi del 2006 e dalle 17.30 una vivace novità di questa edizione, l'esibizione di balli country con il gruppo Free to Dance, che coinvolgerà tutti i presenti in divertenti balli di gruppo.

Alle 18 un gustoso apericena in attesa dell'estrazione finale della lotteria di beneficenza, prevista alle 20.

L'ingresso è gratuito.

Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza per progetti di valorizzazione del territorio delle Ville Unite.

L'iniziativa è promossa da tutte le associazioni di volontariato del territorio in collaborazione con l’assessorato al Decentramento e con il Consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli.