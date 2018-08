Gelato artigianale tutto da gustare a “VillaGelato”

La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo inaugura domani, venerdì 24 agosto alle 20, un nuovo servizio che ha il duplice obiettivo di fornire un’occasione di lavoro ai giovani residenti all’interno del Villaggio, e di offrire una nuova gustosa opportunità ai cittadini.

Si tratta di “VillaGelato”, la gelateria del Villaggio del Fanciullo in via del Pino 102 a Ponte Nuovo, che ogni venerdì, sabato e domenica sera proporrà gelato artigianale (realizzato con prodotti freschi raccolti direttamente dall’orto del Villaggio, come fragole, nocciole e via dicendo), ma anche vendita di cocomero e melone a km zero.

Nella serata inaugurale degustazione gratuita di gelato per tutti i bambini.