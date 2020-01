Gene Gnocchi di nuovo sul palco con il suo "Sconcerto Rock"

Sabato 1 febbraio, alle 22.00, Gene Gnocchi porta sul palcoscenico del Teatro Socjale di Piangipane il suo ormai celebre Sconcerto Rock.

Un esilarante spettacolo che vede il poliedrico artista nelle vesti di “The Legend”, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Il ritorno sulle scene però si trasforma ben presto in un calvario.

Durante la maturità artistica il comico fidentino è stato attore cinematografico per Lina Wertmuller nel film Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica. Conduttore di varietà televisivi come Meteore e di Striscia la notizia condotto per due edizioni insieme a Tullio Solenghi, ma anche di strampalati programmi di seconda serata come Dillo a Wally (1997) e La grande notte (2006); animatore del programma Quelli che il calcio.

Biglietti: 20 euro

Prevendite su www.teatrosocjale.it

Ingresso riservato ai soci Arci, tesseramento in Teatro.

Come da tradizione non mancano i cappelletti del Socjale.