“Gente di Mare”: il Museo del Sale riparte dall'incontro con i pescatori

Il Musa di Cervia riapre il 30 maggio con la mostra fotografica “Gente di Mare”, dedicata al mare e alla pesca. Sabato 30 e domenica 31 dalle ore 16.00 i membri del Circolo Pescatori “La Pantofla” sono presenti al museo per raccontare alcuni aspetti particolari della tradizione della pesca. I visitatori possono quindi assistere a dimostrazioni di attività tipiche della tradizione marinara come il rammendo e la manutenzione delle reti, la realizzazione dei nodi marinari. Si potranno inoltre conoscere le antiche tecniche di pittura sulla tela usate fino alla fine degli anni ‘60 per le vele dei pescherecci, scoprire la tipologia di colori e la simbologia dei disegni utilizzati. Le tinture dai colori tipici venivano preparate con con terre e ossidi secondo un metodo antico. Le dimostrazioni verranno realizzate in piccoli gruppi a distanze di sicurezza e saranno ripetute più volte nell’arco del pomeriggio.

Le immagini della mostra fotografica “Gente di Mare”, allestita all’interno del museo e realizzata sempre dal Circolo Pescatori “ la Pantofla”, illustrano la pesca del passato e fanno da cornice alle attività e ai racconti dei pescatori.

La mostra resterà visitabile fino al 4 luglio seguendo gli orari di apertura del museo ovvero sabato 30 e domenica 31 maggio dalle 14.30 alle 19.00, poi dal 1 giugno tutte le sere dalle 20.30 alle 24.00 seguendo l’orario estivo. Nel museo occorre indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.