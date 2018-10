Gianni Parmiani presenta “I Fatti” al santuario della Beata Vergine di Loreto di Passogatto

Domenica alle 17 nella vigna dietro al santuario della Beata Vergine di Loreto di Passogatto, Gianni Parmiani presenta “I Fatti”, di e con Luigi Dadina e Francesco Giampaoli. Una ballata blues, due sgabelli, un narratore e un bassista, per una produzione Ravenna Teatro/Teatro delle Albe, in collaborazione con Brutture moderne. L’ingresso è a offerta libera. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio con il patrocinio del Comune di Lugo. Per informazioni, consultare il sito www.passogatto.it. Il santuario della Beata Vergine di Loreto è in via Passogatto 16.