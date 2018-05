"Giardini D’aMare", colori e profumi a due passi dal mare

Si chiama Giardini D’aMare, colori e profumi per far parlare di un luogo, l'iniziativa che prende vita a Punta Marina Terme il 19 e 20 maggio.

Punta Marina Terme dalle 10.00 alle 20.00 ospita vivaisti, fioristi, e amanti della natura che, per un giorno, arrivano fino al mare per esporre e vendere i colori della primavera. La centrale via Navigatori accoglie espositori del nostro territorio che amano questo evento.

Una passeggiata in centro con negozi aperti, banchetti di prodotti naturale e non, mostre di fiori tanto verde e colori che profumano la giornata di ogni visitatore baciati dalla brezza marina.

Nel Parco Pubblico, inoltre, è presente lo stand gastronomico della Pro Loco con le migliori specialità.