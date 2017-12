Giardini di Natale 2017: ultima visita e un libro in omaggio

Un terrazzo panoramico con magnifiche piante in vaso, quasi una sorta di giardino pensile, è la meta della visita guidata della Pro Loco di Faenza programmata giovedì 28 dicembre con inizio alle ore 15.00.

L'itinerario, inserito nel programma dei Giardini di Natale 2017, conclude il ciclo delle visite guidate d’autunno.

Le ultime tre visite sono state dedicate a giardini privati, aperti nell’occasione per la cortese disponibilità dei proprietari. Si tratta di giardini con qualcosa di nascosto, “segreto” e curioso, comunque inaspettati nel centro storico faentino e, di norma, non accessibili.

L'itinerario consente di ammirare, oltre a grandi vasi con olivi, oleandri, eleagno e bosso, una fantastica vista su tutta la città.

Ritrovo per tutti i partecipanti alle ore 15.00, davanti alla sede della Pro Loco, nel Voltone della Molinella.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione. Per informazioni: Pro Loco Faenza (Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231; e-mail: info@prolocofaenza.it - sito web: www.prolocofaenza.it.

Più tardi, alle 16.30, si svolge il convegno "Giardini nel tempo. Dal mito alla storia" nella sala del consiglio comunale di Palazzo Manfredi.

L'iniziativa è promossa dal Servizio Ambiente e Giardini dell'Unione della Romagna Faentina nell'ambito degli eventi dell'ottava edizione dei Giardini di Natale.

Nell'incontro viene presentato il libro di Carlo Tovoli, dal titolo omonimo, realizzato in occasione della seconda edizione della rassegna "Vivi il verde. Alla scoperta dei giardini dell'Emilia Romagna".

Intervengono, oltre a Carlo Tovoli, Valeria Cicala ed Elisabetta Landi, coautrici della pubblicazione.

Ai partecipanti viene data in omaggio una copia del libro.