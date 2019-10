I Giardini Segreti sbocciano anche in autunno

Dopo il successo primaverile l’associazione “Giardino Dintorni” ripropone i “Giardini Segreti” in edizione autunnale. Così si schiudono di nuovo per il pubblico i giardini privati e le aree verdi più interessanti del territorio ravennate.

I 17 giardini segreti, distribuiti fra Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Alfonsine, Voltana sono aperti domenica 27 ottobre dalle 10 alle 17, l'ingresso è gratuito.

Aprire questi giardini in ottobre significa poter ammirare la meraviglia delle foglie colorate che creano variopinti tappeti sulla terra, le bacche e nuovi frutti che si offrono agli uccelli.

Come sempre i visitatori godono della ospitalità degli appassionati giardinieri dell'Associazione “Giardino e Dintorni”, disponibili a condurli in un percorso che parte dai colori dei fiori per sfiorare e coinvolgere tutti i cinque sensi. E' una splendida occasione per fare cultura con il territorio e con le infinite variazioni che la natura generosa della campagna ravennate sa offrire in una cornice di luoghi incantevoli per storia e tradizioni. Si potrà così condividere ed apprezzare il risultato di anni di lavoro che hanno portato a realizzare spazi verdi, ognuno con la sua specificità ed originalità, senza omologazione, in cui scoprire il giardino nelle sue più varie declinazioni, ognuno con le sue specifiche eccellenze.

Si va dal piccolo giardino nascosto entro le mura della città, al giardino fuori dalla città con tutto il suo sviluppo di piante e fiori, ai giardini trasformati in luoghi che la fantasia e la creatività del proprietario rende unici, ai terreni, in passato ad uso agricolo, trasformati in luoghi di bellezza e per ultimo le aree che da podere agricolo sono diventate oasi vere e proprie, dove la conservazione delle piante e degli animali e l'attenzione ai fattori ambientali li rende un patrimonio importantissimo per tutta la collettività.

I Giardini Segreti d'Autunno