I Giardini Segreti aprono le porte per mostrare le loro meraviglie

L'associazione “Giardino e Dintorni” si presenta anche quest'anno all'appuntamento di maggio con una nuova edizione della manifestazione che vede aprirsi le porte dei giardini privati e le aree verdi più interessanti del territorio Ravennate e che da quest'anno prende il nome di "Giardini Segreti".

Questi giardini sono spesso nascosti, protetti e invisibili agli occhi di chi passeggia in strada, ma sorprendenti appena se ne varcano i cancelli: e proprio quello di disvelarli e di farli ammirare è il merito maggiore della manifestazione primaverile.

Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 10 alle 17, i visitatori godranno della ospitalità degli appassionati giardinieri dell'associazione “Giardino e Dintorni”, disponibili a condurli in un percorso che parte dai colori dei fiori per sfiorare e coinvolgere tutti i cinque sensi. E' una splendida occasione per fare cultura con il territorio e con le infinite variazioni che la natura generosa della campagna ravennate sa offrire in una cornice di luoghi incantevoli per storia e tradizioni.

Si potrà così condividere ed apprezzare il risultato di anni di lavoro che hanno portato a realizzare spazi verdi, ognuno con la sua specificità ed originalità, senza omologazione, in cui scoprire il giardino nelle sue più varie declinazioni, ognuno con le sue specifiche eccellenze . Si va dal piccolo giardino nascosto entro le mura della città, al giardino fuori dalla città con tutto il suo sviluppo di piante e fiori, ai giardini trasformati in luoghi che la fantasia e la creatività del proprietario rende unici, ai terreni, in passato ad uso agricolo, trasformati in luoghi di bellezza e per ultimo le aree che da podere agricolo sono diventate oasi vere e proprie, dove la conservazione delle piante e degli animali e l'attenzione ai fattori ambientali li rende un patrimonio importantissimo per tutta la collettività.

I 30 giardini, distribuiti fra Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Alfonsine, Fusignano, Faenza fino ad Imola, sono aperti scon ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la pagina facebook "Giardini Segreti", dove è possibile consultare le schede dei singoli giardini, con la descrizione, gli orari di apertura, la presenza di eventi all'interno del giardino, e una galleria fotografica che ne documenta le caratteristiche.

L'elenco dei giardini da visitare

Giardino d'ombra - RAVENNA Via Romea 118

Orto Sinergico "Spartaco" - RAVENNA Via Chiavica Romea 88

Il Giardino di Enzo ed Ermanna - RAVENNA Via Don Minzoni 99

B&B Ai giardini di San Vitale - RAVENNA Via Don G. Minzoni 63

Le coin perdu - RAVENNA Via Pallavicini 20

B&B Amarcord un fat di Patrizia - RAVENNA Via Beveta 54

Villaggio delle Cicogne - RAVENNA Via Romea Sud 395

Agriturismo Cà Ridolfi - GAMBELLARA (RA) Via del dottore 33

Giardino dell' Armonia di Maria Teresa - GODO (RA) Via Faentina 90/1

Giardino di Giuliano Rambaldi - CLASSE (RA) Via Romea Vecchia 120

Il Giardino Selvatico di Omero e Giorgio - LIDO DI CLASSE (RA) Viale Giovanni Marignolli 26

Il Giardino di Beltrami Michele - MADONNA DELL'ALBERO (RA) Via Argine destro Ronco 20

Il Giardino Di Anna Pina e Giordano - SAN MARCO (RA) Via Argine sinistro Montone 135

Giardino Ines e Lelio - RONCALCECI (RA)Via Sauro Babini 87

Az. Flor. Campri Sauro - SANTO STEFANO (RA) Via Lunga 33

Parco Orto di Faentin di Liverani - SAN PANCRAZIO (RUSSI) Via E. Farini 29

Roccolo Podere Calderoni e Giardino - SAN PANCRAZIO (RUSSI)Via Emerenziana 1

Cà d'matrén di Marta Mario Yuri - SAN PANCRAZIO (RUSSI) Via Adige 7

Parco di Alba e Osvaldo - FOSSOLO (FAENZA)Via Fossolo 46

L'essenza di Annetta - PRADA (FAENZA)Via Viazza 3

Vivaio Vivaverde - IMOLA Via Zello 22/A

Area di riequilibrio ecologico Podere Pantaleone - BAGNACAVALLO Via Pantaleone 1

Giardino della signora Maria - BAGNACAVALLO Via Baccano 5

Il Giardino Incantato di Elio - VILLANOVA DI BAGNACAVALLO Via Aguta 34

Giardino Pacchioli - VILLANOVA DI BAGNACAVALLO Via Cocchi 102/A

Il Giardino di Steno - FUSIGNANO Via Rossetta 17

Il Giardino di Angelo Bagnari - ALFONSINE (RA) Via Stroppata 163

Rifugio della Rosa - VILLA PIANTA ALFONSINE Via Reale Lavezzola 89

Giardino di Maria Teresa - VOLTANA (RA) Via Piantavecchia 46

Il Giardino delle favole - SAN PANCRAZIO (RUSSI) Via Torre 2/1