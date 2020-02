Gigi e Ross sul palco diventano "Andy e Norman"

Il celebre duo comico Gigi e Ross chiude, mercoledì 4 marzo alle ore 21, la rassegna di Teatro Comico della Stagione 2019/2020 del Teatro Masini di Faenza. Insieme ad Arianna Di Stefano, Gigi e Ross sono protagonisti dello spettacolo Andy e Norman, scritto da Neil Simon e qui diretto da Alessandro Benvenuti.

Andy e Norman è una fiaba moderna del commediografo newyorkese Neil Simon, messa in scena con grande successo a Broadway nel 1966. La regia e l’adattamento sono a cura di Alessandro Benvenuti, che firmò la storica edizione con Gaspare e Zuzzurro.

La vicenda ruota attorno a due scapoli, appunto Andy e Norman, che dividono lo stesso appartamento e con grandi difficoltà dirigono e producono una rivista alternativa. Purtroppo sono costantemente alle prese con una cronica indisponibilità economica. Ad alterare il già precario equilibrio tra i due ci penserà Sophie, attraente ragazza americana trasferitasi da poco nell’abitazione accanto. L’avvenenza di Sophie lascerà senza fiato Norman, il quale ne rimarrà estasiato al punto da iniziare una spietata corte che darà vita a momenti di grande comicità; compito di Andy sarà invece quello di ricondurre Norman alla ragione, anche perché, avendo perso letteralmente la testa, in pratica smette di lavorare. Si intreccia, quindi, un rapporto a tre, in cui i personaggi si muovono all'interno delle maglie di una trama ricca di situazioni esilaranti.

Il testo illustra con armonia e sarcasmo le nevrosi dell'uomo contemporaneo, esaltandone i toni più

comici. Il risultato è una commedia divertente e sempre attuale.

