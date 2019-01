Gino Bombonato racconta la Romagna del passato in "Perduto nel Tempo"

Sabato 19 gennaio, ore 11:00, la Biblioteca comunale di Lugo ospita la presentazione del libro "2017-1937 Perduto nel Tempo" di Gino Bombonato.

Un romanzo ambientato a Lugo, uscito nel 2017 dalla penna dello scrittore di Bolzano. Presentato col patrocinio del comune di Lugo e della biblioteca comunale, dagli assessori del comune i Lugo: Anna Giulia Gallegati alla cultura del comune di Lugo, Fabrizio Lolli alla scuola, Luciana Cumino coordinatrice della Biblioteca di Lugo di Romagna.

Ideato in piazza Trisi 18, in casa Zama, nel Palazzo Capucci, proprio ove storicamente iniziò il 30 giugno e terminò l'8 luglio 1796 la rivolta contro i napoleonici!

Un intreccio tra mistero e sentimenti, presente e passato, scienza e fantascienza, le vicende del ventennio fascista scritte sui libri di storia viaggiano parallele ai destini dei personaggi del libro, realtà storica e finzione letteraria si mescolano abilmente offrendo numerosi colpi scena, anche quando oramai sembra tutto chiaro e assodato, l’autore scompiglia le carte e smonta tutte le ipotesi che il lettore si era costruito.

Insomma, cosa sarebbe cambiato nelle vicende d'Italia se Mussolini fosse stato informato nel 1937 del suo futuro, da un viaggiatore nel passato.

Avvincente come un giallo, la curiosità stimola a leggerlo tutto d’un fiato ma allo stesso tempo a condividere le emozioni del protagonista confrontando le sue scelte con quelle che avremmo compiuto al suo posto.

Per i lettori lughesi è anche una occasione per immaginare la Lugo del 1937 e ritrovare nomi di persone realmente esistite, apparentemente di solo rilievo scenografico.