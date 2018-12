Giochi da tavolo e premi natalizi allo spazio Scambiamenti

Mercoledì 19 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 23.00 si tiene presso lo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia la serata ludica “Let’s Play: Christmas Edition”: il torneo di giochi da tavolo aperto a tutti e ad ingresso gratuito.

I partecipanti si affronteranno in una gara di giochi da tavolo e i vincitori dei rispettivi tornei riceveranno a fine serata un piccolo premio natalizio.

I giochi proposti sono: Dixit, Bang! e Diamant ed è possibile partecipare anche a più di una sfida.

Naturalmente si possono portare giochi da casa, non eccessivamente complessi, per aumentare la varietà di scelta.

L’evento si tiene nella sede di Scambiamenti in via Ippolito Nievo n.2 a Cervia. Per informazioni, è possibile scrivere a scambiamenti@comunecervia.it, oppure telefonare al numero 3382196514 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00).