Giochi e magie in arrivo con Lugo Fantasy

Il mondo della magia irrompe nel centro di Lugo per un fine settimana. Sabato 28 e domenica 29 aprile arriva infatti in città il Lugo Fantasy con spettacoli di magia, cosplay, fumetti e animazioni dalle 10 alle 20. Gli amanti del gioco, del fantasy, dell’avventura, delle atmosfere magiche e gotiche si ritrovano sotto il Pavaglione e nella Rocca estense per partecipare a diverse iniziative pensate per adulti e bambini.

“Questo evento valorizza l’offerta culturale della città e il suo centro con l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Lugo Anna Giulia Gallegati. - Il mondo del fantasy coinvolge da sempre persone di tutte le età e perciò quest’anno abbiamo deciso di organizzare un evento dedicato a questa realtà anche in primavera, in aggiunta agli appuntamenti letterari in autunno. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori della manifestazione e l’Istituto Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme, in particolare la dirigente scolastica Iole Matassoni e il tecnico dell’istituto Sergio Scalegni, per la collaborazione che hanno dimostrato per l’evento che si svolgerà in Rocca grazie alla presenza dei suoi studenti”.

“Nei due giorni dell’evento in Rocca ci sarà “Weekend Tutti i Gusti +1”, un percorso interattivo studiato per piacere a un pubblico di bambini ma anche di appassionati di Harry Poter e di fantasy – ha spiegato Alessandra Scotti di Feshion Eventi. - Abbiamo voluto puntare sui percorsi interattivi perché pensiamo che per il pubblico sia molto interessante partecipare attivamente a un evento e così immergersi in un mondo magico. Attualmente abbiamo quasi raggiunto il traguardo delle 800 prenotazioni, un risultato che ci rende molto orgogliosi perché è un numero molto alto per questo territorio”.

L’evento “Weekend Tutti i Gusti +1” è un percorso dedicato ad Harry Potter con scuola e dimostrazioni di magia e stregoneria. L’iniziativa, a cura di Feshion Eventi, prevede due giorni di magia, lezioni con i professori, giochi, Quidditch, duelli e intrattenimenti da vivere durante un percorso interattivo. Il percorso dura 90 minuti e si svolge nelle sale, nel giardino pensile e nel cortile della Rocca. La partecipazione è su prenotazione e a pagamento. Il costo del biglietto è di 10 euro e comprende spilla di benvenuto, percorso interattivo e assaggio di Burrobirra artigianale (non alcolica). Viene garantito l’ingresso a un massimo di 70 persone per ogni turno. Orari previsti di ingresso al percorso: 10; 11; 12; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30. Chi lo desidera potrà anche far colazione (solo la domenica) o pranzare e cenare con i professori della scuola. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.feshioncoupon.it/.

Nelle logge del Pavaglione l’appuntamento, con ingresso gratuito, è articolato in vari settori: cosplayers e fiera del gioco con animazioni e spettacoli di intrattenimento; “Lugo Comics” e “Lugo Disco”. Tra le attrazioni del fine settimana ci sonno infatti i cosplay, con il centro di Lugo che si colora con decine di ragazzi che si presentano vestiti come i personaggi dei fumetti e dei manga giapponesi o come gli eroi dei film, sfilando per tutte le vie. Gli appassionati si contendono inoltre diversi premi nella gara che assegna i titoli ai migliori costumi, votati da una giuria tecnica.

In programma anche la Fiera del gioco con attività ludiche completamente gratuite, videogames, tornei ufficiali di giochi di ruolo e di miniature, di giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili. Fumetti protagonisti del “Lugo comics” con la presenza di commercianti e collezionisti dei più celebrati fumetti, mentre il “Lugo Disco” è dedicato a dischi, vinili, cd e dvd. Non manca, infine, l’area dedicata allo street food.

Per maggiori informazioni sull’evento contattare i numeri 348 9030832 e 0542-56194 o scrivere a info@expofiere.net.