Giochi, letture e scambi di figurine

Mercoledì 6 giugno dalle 16.30 alle 19.30 in piazza del Popolo a Faenza ci sarà un pomeriggio di festa per tutti i bambini e le bambine, dedicata allo scambio di figurine della raccolta “Amici cucciolotti”. Tutti i bimbi potranno portare in piazza le proprie figurine da scambiare con gli amici nell'angolo scambi curato dai volontari di Enpa Faenza.

In piazza sono previsti inoltre momenti di gioco e divertimento con palloncini, gonfiabili, “Pompieropoli”, ludobus a cura della cooperativa Kaleidos, letture animate a cura dei volontari di Nati per Leggere e della Biblioteca Manfrediana, laboratorio di stop motion a cura dell’associazione Altr’E20, gimkana a cura della Società ciclistica Faentina; alle 18 i bambini potranno assistere allo spettacolo “La Corda”, a cura di Gera Circus.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Cral della Bcc - Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e con Idee (l’associazione delle donne del Credito cooperativo), si avvale del patrocinio del Comune di Faenza ed è inserito all’interno dell’iniziativa “In ufficio con mamma e papà”. Quest’ultima, nata circa venti anni fa per iniziativa di “Corriere della sera” e “La Stampa”, ha lo scopo di permettere ai figli dei dipendenti della Bcc di visitare e vivere i luoghi in cui lavorano i loro genitori: in questo modo si potrà comprendere meglio quanto sia importante riuscire a conciliare la vita familiare e quella lavorativa.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Enpa - Sezione di Faenza al numero 0546 661203 (il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30), email: faenza@enpa.org.