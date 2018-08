Giochi, musica e sport alla Festival del Volontariato

La quarta edizione del Festival del Volontariato, che prevede il coinvolgimento di oltre quaranta associazioni, è in programma sabato 1 e domenica 2 settembre in piazza della Libertà a Bagnacavallo. L'iniziativa è pensata come momento di incontro fra il mondo del volontariato, le realtà sportive e la città con spazi informativi, divulgativi e ludici.

All'inaugurazione ufficiale, prevista sabato 1 alle 20, seguiranno una sfilata di moda con gli abiti di Cristina e il concerto-tributo a Lucio Dalla con La sera dei miracoli band. Già dalle 18 sarà possibile ammirare un'esposizione di auto storiche del Gruppo Piloti Bagnacavallese.

Domenica 2 alle 18 aprirà lo Spazio bimbi con bolle di sapone e palloncini, poi alle 20.15 ci saranno esibizioni di ginnastica ritmica con il Progetto Ritmica Romagna e alle 21.15 lo spettacolo del Gruppo Ballerini Milleluci di Alfonsine. Sempre domenica sono in programma alle 19 Giochiamo insieme a tennis con il Circolo Tennis Bagnacavallo e alle 20 la presentazione dei giovani del Bagnacavallo Calcio.

Il Festival del Volontariato prevede inoltre letture in lingua straniera con l'associazione Comunicando, l'esposizione di meccanismi di presepe degli Amici del presepe di Villa Prati, i giochi intelligenti per grandi e piccini della Compagnia del Dado e i laboratori di robotica di Maker Station Fablab Bassa Romagna. Sarà inoltre possibile giocare a scacchi assieme ai volontari del Circolo Scacchistico Lughese, suonare con l'associazione Doremi e sottoporsi a un controllo dei parametri vitali con la Croce Rossa Italiana.

Durante la manifestazione, dalle 19 funzionerà uno stand gastronomico il cui ricavo netto verrà utilizzato per il finanziamento del restauro della Pieve di San Pietro in Sylvis.

Il Festival del Volontariato è coordinato dalla Pro Loco di Bagnacavallo e organizzato con la collaborazione del Comune e con il contributo dell'associazione Per gli altri – Centro di Servizio per il volontariato di Ravenna.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 15 settembre.