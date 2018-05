Spade, magie e combattimenti... tutti da giocare

Il 19 Maggio, dalle 15:30 alle 19:00, le ludoteche della Romagna invadono il Centro Commerciale "La Filanda" di Faenza per un pomeriggio di giochi, arte e sport per tutta la famiglia dove èpossibile conoscere, in anteprima, i vari lati del mondo ludico faentino.



I visitatori possono sedersi al tavolo e, in compagnia di dimostratori ed esperti, provare giochi da tavolo e wargames tridimensionali adatti a tutte le età.



Inoltre, dalle 16, è possibile ammirare l'arte della scherma storica con la Sala d'Arme Achille Marozzo e imparare le basi dell'utilizzo della spada, mentre, per gli appassionati della saga di Star Wars, i ragazzi della Force Academy si esibiscono dalle 17 in duelli con spade laser senza esclusione di colpi.



Non mancano esposizioni d'arte e disegno dal vivo, lego, una pista per automobili Mini4WD, truccabimbi e l'invasione del colorato Carro Armato del Risiko! Club "Il Cannone" di Faenza.



L'evento, organizzato dal Comitato Ludoteche Volontarie, si propone come anteprima ufficiale di "Faenza Ludens 2018", il Festival gratuito del Gioco della Romagna, che si terrà il 15 e 16 Settembre nella storica cornice del Palazzo delle Esposizioni di Faenza.



Per il programma completo: https://www.facebook.com/events/432449693858591/

