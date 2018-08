Giorgio Gabrielli ci porta A spasso con Sandrone,

Un nuovo appuntamento del Bagnacavallo Festival è in programma giovedì 23 agosto alle 21, nella piazzetta del Carmine, lungo la via Mazzini.

Giorgio Gabrielli proporrà A spasso con Sandrone, spettacolo di burattini, pupazzi e arti varie in collaborazione con Burattini e Figure 2018, Teatro del Drago.

Burattini, pupazzi, storie e magie si inseguono in uno spettacolo in cui è la sorpresa la vera protagonista. Chi sono gli attori? Forse Sandrone e sua moglie, la vecchia Polonia… Oppure il pupazzo ventriloquo che dentro la baracca proprio non ci vuol stare? O il mago, capace di stupire e meravigliare? Forse i bambini? Bambini speciali, che sanno ascoltare storie speciali?

L'ingresso è a offerta libera. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sotto il loggiato del Palazzo Comunale, in piazza della Libertà.

La settima edizione del Bagnacavallo Festival continuerà poi con un altro spettacolo di burattini, martedì 28 alle 21, sempre nella piazzetta del Carmine, con Lucia Osellieri e Santosh Dolimano ne La casa degli gnomi. La rassegna si chiuderà poi giovedì 30 agosto, alle 21.30, in piazza della Libertà, con la RetroMarching Band: dixie, gipsy, ska, valzer, rumba, samba, musica balcanica e rock’n’roll.