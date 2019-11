Giornata della gentilezza: l'importanza di essere gentili nei rapporti

Giovedì 14 novembre alle 10 al teatro Alighieri è indetta la "Giornata della Gentilezza". In occasione della Settimana Mondiale della Gentilezza, Terziario Donna Confcommercio di Ravenna organizza un evento nella nostra città per far capire l'importanza della gentilezza nei rapporti interpersonali e anche in ambito imprenditoriale. Una giornata non cambia gli stili di vita, ma ha il valore di accendere una luce per riflettere sull’importanza della gentilezza e sul circolo virtuoso che innesca

Si inizierà con i saluti di Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio provincia di Ravenna; Claudia Fabbri, Presidente Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna; Massimo Cameliani, Assessore allo sviluppo economico del Comune di Ravenna. Seguirà un intervento di Cristina Milani, fondatrice e Presidente Gentletude, modera Claudia Miglia, consulente e formatore aziendale. La partecipazione è gratuita, per info e prenotazioni: Confcommercio provincia di Ravenna, Via di Roma 102, telefono 0544515718.