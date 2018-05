Anche Riolo Terme aderisce alla Giornata Europea dei Parchi

Giovedì si festeggia la Giornata Europea dei Parchi, istituita dalla Federazione Europea dei Parchi (Europarc) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Anche il Comune di Riolo Terme, in collaborazione con il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, aderisce a questa importante iniziativa, proponendo una mattinata ludico ambientale dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado comprese nella Comunità del Parco. L'evento, inserito nel programma della Festa del Parco della Vena del Gesso Romagnola 2018 intitolata "Grandi Progetti", si svolgerà al parco fluviale in via Firenze dalle 9.30 alle 12.30. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di far conoscere e comprendere, attraverso l'apparente semplicità del gioco, l'importanza dell'ambiente e la necessità di proteggere e salvaguardare l'immenso patrimonio naturalistico della Vena del Gesso.